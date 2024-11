Depuratore Sestri Levante, Solinas: “Rischio esplosione costi per bonifiche”

Sestri Levante. Nuovi problemi per la costruzione del nuovo depuratore comprensoriale a Sestri Levante. Lo annuncia il sindaco Francesco Solinas.

“Secondo quanto recentemente comunicato da parte di Iren, nell’area di Ramaia scelta per accogliere il nuovo depuratore comprensoriale, vi è la presenza di una quantità di terre da trattare come rifiuti significativamente superiore a quanto previsto dal progetto iniziale. Questo non solo conferma le criticità ambientali già note, ma evidenzia problematiche ben più gravi di quelle ipotizzate. Alla luce delle analisi di caratterizzazione condotte da Iren, i dieci campionamenti effettuati nella fase progettuale si rivelano ora del tutto insufficienti, determinando un aumento considerevole sia delle necessità di bonifica che dei costi correlati“.

