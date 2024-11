Entrano in auto in area Parco, i Forestali sanzionano 29 automobilisti pizzicati dalle fototrappole a Piano di Vezzano

I Carabinieri del nucleo forestale di Follo hanno posizionato una fototrappola a Piano di Vezzano, all’interno dell’area del Parco naturale regionale Montemarcello – Magra – Vara, a seguito di attività di contrasto alle violazioni all’interno delle aree protette.

Attraverso la visualizzazione delle foto e dei video sono stati accertati numerosi accessi da parte di automobilisti all’interno dell’area parco in violazione a quanto previsto dal regolamento. I forestali hanno così elevato 29 sanzioni amministrative per un totale di 2.900 euro.

Sono stati anche accertati numerosi abbandoni di rifiuti che sono stati segnalati agli enti competenti per la rimozione. n

“Nonostante il divieto d’accesso sia comunicato attraverso apposita segnaletica verticale sono frequenti le violazioni da parte di cittadini che compromettono la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat”, rilevano i vertici dei Carabinieri del nucleo forestale di Follo.

