Frijia: “Congratulazioni al neo presidente Balleari e buon lavoro ai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia”

“Congratulazioni al neo eletto presidente del Consiglio regionale della Liguria Stefano Balleari e buon lavoro a tutti i nostri componenti del Consiglio regionale. Sono certa lavoreranno con solerzia e senza ‘ritardi’ per la Liguria”. Lo dichiara in una nota Maria Grazia Frijia, deputata spezzina di Fratelli d’Italia. “Sanità, infrastrutture e lavoro; ora è il tempo dei massimi impegno e dedizione per il bene dei cittadini liguri”, conclude la parlamentare e vice sindaca della Spezia.

