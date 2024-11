Genoa, pareggio amaro contro il Cagliari ma Vieira è partito bene: più spinta offensiva, ora va data continuità

Genova. Raggiungere un buon livello di fiducia era il primo vero obiettivo di Patrick Vieira. Il Genoa ha disputato una partita gagliarda, cercando di dominare la partita di fronte ad un Cagliari ordinato e attendista. Due rigori, dei quali l’ultimo è sembrato molto discutibile, hanno impedito ai rossoblù di conquistare una vittoria, la prima al Ferraris della stagione, fondamentalmente meritata. Ma cos’è cambiato in così poco tempo?

Schierati dal primo minuto con un inedito 4-3-3, si è vista subito una diversa proiezione offensiva: giocate di qualità, baricentro alto e giocatori capaci di farsi trovare liberi nello spazio per creare situazioni da gol. Dopo aver subito il gol su rigore, il Genoa si è subito rituffato in avanti con il chiaro obiettivo di giocare la partita a viso aperto. “L’obiettivo è di creare più opportunità, avere più possesso, essere più alti come squadra, essere più aggressivi a livello offensivo, avere più giocatori nell’area dell’avversario, ci vuole tempo per migliorarci”. Così aveva parlato Vieira nella prima conferenza stampa e, per esempio sul discorso del riempimento dell’area, qualcosa si è già visto. Nell’azione del primo gol, in area di rigore c’era un totale di cinque giocatori rossoblù. Il quinto è Frendrup che, partendo più distante, riesce a seguire l’azione partita su rimessa laterale. Devia Mina e sulla sfera c’è proprio il centrocampista genoano a ribattere in rete.

