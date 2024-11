Incendio a Melara, i volontari di Gaggiola: “Disponibili a offrire aiuto alla famiglia colpita”

Anche i volontari della parrocchia di Gaggiola si sono mobilitati per offrire sostegno alla famiglia rimasta duramente colpita dall’incendio avvenuto ieri in una palazzina a Melara. In un breve messaggio scrivono: “Ci siamo mobilitati per fornire per quanto possibile aiuti ai danneggiati. I volontari sono presenti il lunedì mattina ed il giovedì pomeriggio per ascoltare e soddisfare quanto nelle loro possibilità i bisogni e le esigenze di vestiario e similari per tutti i richiedenti”.

