La prima volta di Bucci in Consiglio regionale: oggi il giuramento, tra una settimana la giunta

Genova. A quasi un mese dalle elezioni oggi debutta in consiglio regionale il nuovo presidente Marco Bucci. Ai suoi fianchi non ci sarà ancora la giunta che, per quanto ormai formata e resa pubblica, andrà formalmente presentata in aula la settimana prossima. L’assemblea legislativa della Liguria riprende i lavori con una seduta tecnica che avrà il compito di eleggere i componenti della giunta per le elezioni e il presidente del Consiglio. Il governatore prenderà la parola solo per pronunciare il giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica e allo Statuto della Regione.

A presiedere la seduta odierna in apertura dei lavori è secondo le regole il consigliere più anziano, vale a dire l’irriducibile Giovanni Boitano, classe 1950, nato a Favale di Malvaro, ex assessore di Claudio Burlando, rieletto all’ultimo giro con la lista civica Orgoglio Liguria nella coalizione di centrodestra. A coadiuvarlo saranno i più giovani, Federico Bogliolo e Federico Romeo, entrambi genovesi del 1992, rispettivamente Vince Liguria e Partito Democratico.

» leggi tutto su www.genova24.it