Medicine Interne del San Paolo, Fp Cgil: “Siamo contenti che attirino giovani e capaci medici, ora anche più infermieri e oss”

Savona. “Apprendiamo con vera soddisfazione ‘dell’esempio di virtuoso lavoro di squadra’ delle medicine del S. Paolo. Siamo anche contenti che questo fenomeno attiri giovani, capaci e volenterosi medici che in prospettiva si stabilizzeranno lavorativamente nel nostro ospedale”. Commenta Massimo Scaletta, segretario Fp Cgil Savona.

“Altrettanta soddisfazione vorremmo provarla – prosegue – se lo stesso fenomeno si verificasse per il personale infermieristico e OSS che invece si trova ogni giorno al lottare con carichi ed impegni lavorativi superiori alle loro forze essendo sempre in numero ridottissimo. Il fenomeno della fuga di infermieri e della ‘crisi delle vocazioni’ è anche conseguenza di questa condizione. Solo per la Medicina 2 il personale infermieristico presenta un eccesso di ferie non fruite di un numero molto alto che rende idea della gravità della situazione (per meglio comprendere: tutte le ferie del 2024 non sono state fatte)”.

