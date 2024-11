Via Federici tema di un’interpellanza che Andrea Montefiori, consigliere comunale del Partito democratico, rivolge al sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. Il consigliere, “avuta notizia che in Via Carlo Alberto Federici, nel tratto tra Unieuro e il semaforo di Via Della Pianta – si legge nell’interpellanza -, nelle ore serali e notturne auto e moto la percorrono ad alte velocità, mettendo a rischio la sicurezza stradale e disturbando il riposo di chi risiede nelle vicinanze, interpella il sindaco per sapere se, informato della situazione, non ritenga opportuno fare posizionare, nel tratto interessato, dissuasori di velocità, al fine di risolvere i disagi evidenziati dai cittadini”.

L’articolo “Mezzi ad alta velocità in Via Federici”, Montefiori sonda il sindaco sulla possibilità di installare dissuasori proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com