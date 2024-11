Mezzi pubblici, un padre: “Disservizi continui e ragazzi lasciati per strada”

Buongiorno, dopo mille comunicazioni ad Atc, sono costretto a scrivere perché è una situazione inaccettabile.

I primi di ottobre ci era stato detto dall’azienda che il bus che da Valdellora conduce alla scuola Anna Frank era disponibile. Di conseguenza abbiamo fatto l’abbonamento per nostra figlia: purtroppo per tutto il mese il sevizio è stato sporadico, lasciando i bambini minorenni da soli in mezzo alla strada. In più occasioni ho preso i permessi al lavoro per andarla a prendere.

Abbiamo nuovamente segnalato i disservizi e l’azienda ha riferito che erano presenti delle problematiche ma che comunque il servizio per la scuola era garantito e che da novembre sarebbe migliorato. Oggi (25 novembre) sono qui a scrivere perché mia figlia è rimasta a piedi un’altra volta.

Grazie mille per l’attenzione

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com