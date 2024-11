Mobilità inclusiva, mozione del Municipio I per revisionare il regolamento di Amt per favorire i passeggini

Genova. Un importante passo avanti per una mobilità più inclusiva e sicura. Il Municipio I Centro Est ha approvato all’unanimità una mozione che punta a rivedere il Regolamento di AMT, garantendo maggiori tutele per i più piccoli e le loro famiglie. La proposta, presentata dalla Consigliera Francesca Coppola (Lista Rossoverde) con il pieno appoggio dell’opposizione, segna un nuovo capitolo nell’impegno per un trasporto pubblico equo e accessibile a tutti.

Grazie al lavoro del consigliere Giorgio Righetti (Genova Civica), Presidente della Commissione I, che si è impegnato a collaborare attivamente con i tecnici di AMT per affinare le proposte e garantirne l’applicabilità. Anche in Comune, la Consigliera Francesca Ghio, anch’essa della Lista Rossoverde, ha rilanciato la mozione, dimostrando l’importanza di un lavoro sinergico che coinvolga tutti i livelli delle istituzioni. “Crediamo che il cambiamento passi dalla collaborazione fra Municipio e Comune, unendo forze e visioni per raggiungere obiettivi concreti,” ha dichiarato Francesca Ghio.

