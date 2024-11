Nel 2023 Liguria terza regione italiana per il tasso di omicidi

La ripresa degli omicidi successiva alla pandemia è continuata anche nel 2023. Dopo il minimo storico registrato all’inizio del decennio, gli omicidi volontari consumati hanno registrato due anni in controtendenza. Più precisamente nel 2023 si sono registrati 334 casi (+4% circa rispetto all’anno precedente, +17% rispetto al 2020). Lo si legge nel report dell’Istat, diffuso in questi giorni, relativo agli omicidi volontari rilevati dalle forze dell’ordine nel 2023. “Il dato non consolidato 1° gennaio – 7 novembre 2024 indica, tuttavia, un arresto di questa crescita e una lieve diminuzione. Gli aumenti di questi ultimi due anni mantengono comunque il nostro Paese tra quelli storicamente a minor rischio”, spiegano dall’Istituto di statistica. Pari a 0,9 la media Ue del tasso di omicidi per 100mila abitanti nell’anno 2022 (ultimo anno disponibile); tra i 26 Paesi che hanno reso disponibili i dati ’22, l’Italia è quello che presenta la più bassa diffusione del fenomeno (0,55). Nel nostro Paese, spiega ancora il rapporto, i profili di rischio per età hanno andamenti opposti secondo il genere di appartenenza. Nel caso dei maschi vengono uccisi i giovani con un profilo di rischio crescente fino alla classe di età tra i 25 e i 34 anni (1,63 per 100mila abitanti) per poi decrescere; per le donne invece il rischio di restare vittima di omicidio cresce con l’età e raggiunge il suo picco nella classe delle molto anziane (0,67 omicidi per ogni 100mila donne con più di 84 anni). Per quanto concerne gli omicidi volontari del 2023 – i particolare i 299 dei quali è stato possibile individuare l’autore -, sono attribuiti il 93,3% agli uomini, contro il 6,7% di quelli commessi da donne.

Guardando ai numeri regionali, Istat spiega poi che, nel 2023, “la geografia della concentrazione territoriale degli omicidi appare estremamente diversa, nel caso degli uomini le prime tre regioni sono la Sardegna, la Calabria e la Liguria, nel caso delle donne l’Abruzzo, il Trentino Alto Adige con le Province Autonome di Trento e Bolzano/Bozen e l’Umbria”. La Liguria in particolare nel 2023 ha fatto registrare 12 omicidi volontari(vittime 8 uomini e 4 donne), cioè 0,8 omicidi volontari ogni 100mila abitanti.

