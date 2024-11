Pesca/ “Maratona” al lago di Bellaria; a Massa Longinotti sfiora il colpaccio

Da Umberto Righi, Fi.Ma.

Il gelo non ferma l’agonismo della pesca al colpo, e anche se non sono gare ufficiali, non mancano di impegno perché battere dei campioni in terra toscana non è una impresa facile, e le gare nei laghi commerciali, non sono da prendere sotto gamba, basta un niente per perdere posizioni.

Nella prima prova del Trofeo Inverno Interregionale svoltosi al Lago la Fiora di Massa domenica 24/11/2024, non ha nulla da farsi perdonare Marco Longinotti del team Fima/Garbolino Chiavari, che ha sfiorato il colpaccio chiudendo secondo con 20,400 kg di pesce, superato dal toscano Iannotta con 22,340 kg, pur avendo un numero maggiore di prede, ma in queste gare si pesa il pesce, e la conta delle prede è sono una soddisfazione personale.

» leggi tutto su www.levantenews.it