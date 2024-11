Prorogata la parziale chiusura di Via dei Pioppi fino al 2 dicembre

È in vigore da questa mattina la proroga della chiusura parziale al traffico di via dei Pioppi, dovuta ai lavori costruzione della copertura della curva Ferrovia dello stadio Alberto Picco. Inizialmente destinata a riaprire il 25 novembre, la strada che porta allo stadio cittadino sarà ancora chiusa per una settimana, come disposto dall’ordinanza N. 15996 del 25/11/2024:

DIVIETO DI FERMATA ECCETTO I MEZZI DELL’IMPRESA ESECUTRICE I LAVORI PARCHEGGIO DI VIA DEI PIOPPI, sito all’intersezione tra Via dei Pioppi e Viale Fieschi;

DIVIETO DI FERMATA ECCETTO I MEZZI DELL’IMPRESA ESECUTRICE I LAVORI

VIA DEI PIOPPI, nel tratto compreso tra Viale Fieschi ed entrata carraia dello stadio A.Picco, ambo i lati;