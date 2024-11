Rapallo: nasce la società in house; inizia la gestazione

Con determina dirigenziale a firma del dottor Antonio Manfredi, è iniziato l’iter per dotare il Comune di una società in house c he possa svolgere servizi per il Comune: si parla della gestione dei parcheggi, ma potrebbe essere anche quella funivia, del porto pubblico, di altri servizi.

Si parte dall’affidamento di un servizio per il supporto giuridico ed uno studio di fattibilità; a tale scopo è stata individuata la società Delfino & Partners Spa con sdede a Genova con un importo, iva compresa di 5.490. euro.

