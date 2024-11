Recco: giochi di luce e zampilli nella nuova fontana sul lungomare

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

E’ stato il sindaco Carlo Gandolfo a premere il pulsante di accensione della nuova fontana, per rendere più suggestiva la rinnovata passeggiata a mare di Recco. La fontana artistica è stata ideata per accogliere turisti e passanti con i suoi giochi di luce e di acqua. Questo pomeriggio è stata anche inaugurata la grande scacchiera. La fontana funziona in modo molto efficiente dal punto di vista energetico e idrico. La quantità d’acqua necessaria per il suo funzionamento è di soli 1 metro cubo, reintegrata solo per compensare l’evaporazione. Inoltre, la fontana è dotata di un contatore digitale che monitora il consumo d’acqua in tempo reale e segnala eventuali anomalie.

