Sportello antiviolenza in università, Cambiare Rotta: “Unige apre punto d’ascolto, misura insufficiente”

Genova. Non si ferma la battaglia di Cambiare Rotta, collettivo studentesco comunista, per l’apertura di uno sportello antiviolenza all’interno dell’Università di Genova. La richiesta è stata avanzata ormai da settimane dopo il caso del professore di Architettura indagato per aver realizzato immagini pornografiche utilizzando l’intelligenza artificiale per sovrapporre il volto di alcune studentesse a corpi nudi e aver diffuso quei fotomontaggi su una chat.

Cambiare Rotta, con il sostegno di un gruppo di docenti e personale di Unige, insieme al Cpo dell’ateneo, ha chiesto un vero e proprio sportello antiviolenza, strutturato e con personale specializzato sia per raccogliere eventuali richieste di aiuto sia per portare avanti progetti di formazione ed educazione all’affettività.

