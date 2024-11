Oggi pomeriggio a Varese ligure un uomo di 38 anni si è gravemente ustionato al volto mentre si trovava nella sua abitazione. Sul posto in suo soccorso, intervento guidato dal 118 di Lavagna, sono giunti il medico del 118, che ha fornito le prime cure al 38enne, i militi della Pubblica assistenza di San Pietro Vara e l’ambulanza India con infermiere a bordo. L’uomo è infine stato prelevato con l’elicottero Grifo, decollato da Albenga, e trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Genova, specializzato in grandi ustioni.

L’articolo Varese ligure, 38enne si ustiona al volto e viene elitrasportato a Villa Scassi proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com