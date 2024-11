“Come già spiegato in commissione territorio, di cui faccio parte, la petizione non è stata portata in Consiglio comunale perché non è stata presentata alcuna domanda formale al riguardo. È fondamentale che le richieste dei cittadini siano formulate secondo il regolamento del Consiglio comunale per poter essere considerate”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Cecati, che prosegue: “Nella stessa commissione è stato comunicato che a breve verranno discusse le controdeduzioni alle osservazioni relative al progetto di Via Navonella. È importante sottolineare che questa maggioranza non ha alcuna volontà di ignorare le istanze dei cittadini, ma richiede che queste siano presentate in modo conforme alle procedure stabilite. Riteniamo – conclude – che il dialogo con la cittadinanza sia fondamentale e invitiamo i cittadini a seguire le indicazioni previste per poter far sentire la propria voce in modo efficace”.

L’articolo Via Navonella, Cecati: “Maggioranza non vuole ignorare le istanze dei cittadini” proviene da Città della Spezia.

