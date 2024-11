“Ogni giorno, quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi”; è quanto sostiene l’oscuro Eraclito, sentenza alla quale mi piace accostare i versi di Alda Merini tratti da “Se avess’io” : “E se diventi farfalla/ nessuno pensa più/ a ciò che è stato/ quando strisciavi per terra/ e non volevi le ali.” Inevitabilmente non può che tornare alla memoria il geniale quanto abusato concetto, padre del relativismo positivo, che spiega come ciò che il bruco concepisce come morte noi lo chiamiamo farfalla. Sta di fatto che si cambia, per forza o per scelta, ma si cambia, non necessariamente in meglio, che cosa poi sia meglio ce lo dirà proprio il nostro cambiamento, e non si torna indietro, che indietro è senso di direzione e la direzione è la scelta, ma, ritornando ancora a un noto pensiero di Eraclito, non posso essere lo stesso uomo che ero prima di entrare per la prima volta nel fiume anche se ripercorro l’identico itinerario, poiché il fiume, scorrendo, è cambiato ma, soprattutto io, che non sono più quello che per la prima volta vive quell’esperienza, ho memorie e aspettative diverse, ecco perché non si torna indietro. Ma se è inevitabile che si cambi costantemente, noi come tutto intorno a noi, che senso può mai avere l’espressione forse più nota del pensiero classico greco: gnôthi seautón (conosci te stesso)? Da qui il divertimento del criptico titolo nel quale si indica la caratteristica di un verbo che, cosa possibile in greco e non in italiano, indica l’azione in sé, indipendentemente dalla sua determinazione temporale. Il conoscere se stessi diviene, in questa forma, il “perenne conoscere chi perennemente diveniamo”, in un contesto nel quale tempo e durata divengono per sempre.

Nei versi di Alda Merini, in particolare, è importante sottolineare la presenza di un elemento interessante, il bruco non “voleva” le ali! Questo forse sta a indicare quanto sosteneva Michelangelo Buonarroti, che meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle oppure che, per sua fortuna o per sua condanna, nel bruco sono contenute le inevitabili radici della farfalla che sarà, questo ci riporterebbe all’annosa questione relativa al libero arbitrio e alla possibilità di direzionare il nostro cambiamento. Il bruco non voleva le ali, nemmeno poteva avere l’idea di sé come farfalla; credo sia uno degli aspetti più interessanti e controversi dell’esortazione a conoscersi. Conoscersi come bruco significa non potersi immaginare come farfalla? E se invece mi evolvessi in altra forma, non migliore o peggiore, ma diversa, quante opzioni sono contenute nel laboratorio del mio io? Se nemmeno ho coscienza del mio essere bruco come posso pensarmi altro? E la consapevolezza di ciò che sono come posso trasformarla da una condanna, da una volontà che mi precede e mi trascende, in un’occasione? Credo sia indispensabile imparare ad amarci e accettarci per quello che siamo per conoscerlo davvero e poter scegliere di cambiare, se ci pensiamo come già altro non ci sappiamo davvero e non abbiamo modo di sceglierci o cambiarci e divenire ciò che vorremmo essere. Quanto spesso nella mia vita di insegnante ho visto fiorire l’adulto dall’adolescente, una mutazione sofferta, spesso figlia di laceranti contraddizioni, di confusione, di slanci pericolosi, credo che in certi momenti la paura del cambiamento sia paralizzante, ma, almeno a quell’età, le trasformazioni repentine del corpo sono uno stimolo ineludibile, diverso è nell’adulto che, troppo spesso, diviene conservativo, che la tendenza a pensarsi come conclusione e non come momento del viaggio genera numerose complicazioni all’ascolto a alla comprensione di sé.

