Auto e moto abbandonati, mozione del gruppo “Noi per Ceriale” alla maggioranza: “Pessimo biglietto da visita, attivarsi per rimuoverli”

Ceriale. Il gruppo di minoranza di “Noi per Ceriale” ha presentato una mozione per chiedere che il sindaco Marinalle Fasano e la sua giunta comunale mettano in atto tutte “le azioni necessarie per rimuovere le auto, le moto e i motocicli abbandonati” sul territorio comunale.

“E’ da diverso tempo che riceviamo segnalazioni da parte di cittadini e di turisti che fanno presente che il territorio comunale risulta invaso da auto, moto e motocicli abbandonati – spiega il capogruppo Piercarlo Nervo – Ho personalmente fatto un sopralluogo nelle varie vie segnalate e certamente la situazione in essere è da considerarsi come pessimo biglietto da visita”.

