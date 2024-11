Avegno: “Finn premiato dal Comune, ma al ristorante”

Da Margherita Ceravolo, capogruppo del gruppo consigliare Per Avegno

Apprendiamo con piacere che finalmente il Sindaco Canevello alla sola presenza di alcuni membri della maggioranza abbia omaggiato di un riconoscimento il campione di ciclismo Lorenzo Mark Finn. Tuttavia siamo rammaricati che non sia stato premiato istituzionalmente in Consiglio Comunale alla presenza di tutti i condiglieri e dei cittadini ma che sia stato solo un incontro tra pochi e al ristorante. Dopotutto cosa potevamo aspettarci da una maggioranza che ha bocciato la nostra mozione di istituire una giornata dello sport per riconoscere i meriti sportivi dei nostri giovani? Rinnoviamo, come abbiamo già avuto modo di esprimere, le nostre vive congratulazioni a Lorenzo e con orgoglio non ci resta che dire ” dagghe Finn”.

