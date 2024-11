Campi da padel in Albaro, partono i cantieri per l’impianto di Cassano: aperti entro dicembre 2025

Genova. Sono iniziate in queste ore le operazioni di allestimento del cantiere che nei prossimi mesi edificherà il nuovo impianto sportivo dedicato al padel sopra il tombinamento del rio Parroco, tra via Livorno e via Pisa, nel cuore del quartiere di Albaro. A sancire l’inizio dei lavori, la comparsa in loco della cartellonista dedicata e di alcuni operai che hanno iniziato la pulizia dell’area verde.

Come è noto il progetto prevede la costruzione di tre campi da gioco, ognuno coperto da un “pallone”, divisi da alcune alberature. Per uno di questi è prevista la realizzazione di una piccola tribuna per gli spettatori. Sarà inoltre costruito un fabbricato per gli spogliatoi e una struttura per consentire l’accesso pedonale da via Pisa. Le strutture portanti saranno in legno, come anche i rivestimenti dei locali costruiti ex novo. Per costruire il piano di gioco, saranno sbancati i versanti limitrofi, con una risistemazione del verde. I lavori, stando alle carte, dovrebbero durare dodici mesi, con l’avvio delle attività previsto entro la fine del 2025.

