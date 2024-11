Danni alluvionali a Carcare, bagarre in Consiglio comunale: per la minoranza “errori nei verbali di somma urgenza”

Carcare. I danni alluvionali infiammano il Consiglio comunale di questa mattina (27 novembre). La maggioranza boccia la mozione presentata dal gruppo di opposizione “Insieme per Carcare” con la quale si chiedeva di dirottare gli oneri del supermercato Dimar (in fase di realizzazione in località Cirietta) per ristorare imprese e privati che sono rimasti danneggiati a causa della forte ondata di maltempo del mese scorso.

“Non è pensabile che un Comune possa farsi carico di un bando di questa natura, infatti è la Regione che, con tecnici e studi competenti, si pone come soggetto idoneo e titolato per esaminare le criticità e le priorità – commenta il sindaco Rodolfo Mirri – Non solo. La minoranza nel documento ha scritto che questi denari destinati al Comune di Carcare fanno parte della spesa corrente, ma dovrebbe sapere, visto che i consiglieri hanno amministrato per quindici anni, che si tratta di conto capitale, cioè di somme che possono essere investite in lavori pubblici e non utilizzati per altri scopi”.

