Dopo la testimonianza in aula della consigliera Ghio la Procura apre un’inchiesta per violenza sessuale aggravata

Genova. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per violenza sessuale aggravata dopo l’intervento fatto in aula ieri pomeriggio a Tursi dalla consigliere comunale Francesca Ghio che rispondendo a un ordine del giorno sul tema della violenza sulle donne ha raccontato la propria esperienza personale.

“Avevo 12 anni, vivevo nel cuore della Genova bene, quando sono stata violentata fisicamente e psicologicamente tra le mura di casa mia” ha detto Ghio, indicando, senza farne il nome lo stupratore, “un dirigente di un’azienda genovese” e spiegando che la violenza si è protratta per molti mesi. (In questo articolo la testimonianza in aula della 31enne Francesca Ghio).

