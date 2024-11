Genova città dell’inno nazionale, le frasi degli alunni da stasera sul ledwall della Regione

Genova. “Italia, il tuo suolo è nato per non essere schiavo! Che bella frase”. “Il coraggio di una persona può trascinare quello di tutti”. “L’Inno d’Italia risuona nei cuori di milioni di Italiani per ricordare le pagine della nostra storia”. “L’Inno è come una preghiera o una poesia: chi lo impara non lo scorda più!”. “È un canto d’amore verso il nostro paese”.

Queste sono solo alcune delle frasi che da stasera prenderanno vita sul ledwall del palazzo della Regione: pensieri degli studenti liguri che hanno partecipato alle iniziative promosse dalla presidenza del Consiglio comunale e patrocinate dall’Università di Genova e dall’Ufficio scolastico regionale, per celebrare Genova città dell’Inno Nazionale, che si sono concluse questa mattina nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale con il convegno Genova città dell’Inno nazionale alla scoperta del Canto degli italiani, Goffredo Mameli e Michele Novaro: genesi di un simbolo.

