L’amministrazione borghettina: “Trenta nuovi punti luce e stiamo lavorando per riscattare impianti”

“Trenta nuovi punti luce, ripristino di lampioni andati perduti e un’opera di efficientamento energetico in tutto il territorio comunale. Siamo molto soddisfatti di quanto messo in campo: donare nuova illuminazione a intere aree del paese e ripristinare ciò che era stato perduto da decenni è un’azione di fondamentale importanza”. Si apre così il messaggio con cui l’amministrazione comunale di Borghetto Vara fa il punto sugli interventi in materia di illuminazione. “Più luce significa infatti più vivibilità e più sicurezza per i nostri abitanti che da tanto tempo aspettavano queste opere. Non solo nuovi punti luce, l’amministrazione è anche al lavoro per riscattare gli impianti di illuminazione pubblica per ottenere così notevoli vantaggi tra cui risparmio dei consumi energetici e un migliore servizio ai cittadini”, concludono da Palazzo civico.

