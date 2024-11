Magazzini Fulmine, Patrizia Sarao: “I nostri clienti ci hanno emozionate, al nostro posto una realtà che ritengo un valore aggiunto”

Magazzini Fulmine chiude, dopo sessant’anni di onorata attività. Almeno una volta nella vita ogni spezzino si è ritrovato a consultare le immense vetrine e si è affidato alla competenza del personale, e del compianto Roberto Sarao, per scegliere tutto il necessario tra biancheria e abbigliamento per la propria casa oppure per la vita di tutti i giorni. Sei decadi scandite da un nome diventato un punto di riferimento e che proprio l’anno scorso ha ricevuto la targa “Bottega storica”. Da giorni sulle immense vetrine compare una scritta di ringraziamento: “Un ringraziamento speciale va alla storica clientela che ci ha accompagnato per oltre 60 anni”.

