Maria Laura Vezzoni: “Sono serena e consapevole. Chiedo ai miei clienti di continuare a comprare in città”

Per alcuni clienti la chiusura del negozio di calzature “Luciano Vezzoni” in Via Prione è un duro colpo dopo sessantatré anni. Maria Laura titolare e proprietaria dell’attività però è serena, consapevole di essere arrivata alla fine della sua carriera tra scatole e calzature di pregio. La storica commerciante però non dimentica la strada fatta fino ad oggi e la necessità di non lasciare un posto vuoto o poco valorizzato, soprattutto che non sia una copia di qualcosa di già esistente. Su chi arriverà però resta ancora la massima riservatezza. Una chiusura assieme a quella di “Magazzini Fulmine” che però lascia spazio ad una rinascita.

“Non sarà un’attività del food – spiega Vezzoni -, sarà una piccola rivoluzione. Non posso negare che negli anni ho ricevuto tantissime offerte che però non ho ritenuto fossero l’ideale. Ora, in questo momento mi rendo conto che dalla vita e da questo lavoro ho avuto tanto, tantissimo, ora vorrei che potesse crescere ancora e che sia un’opportunità di valorizzazione per il centro storico. Io sono tranquillissima e questa scelta è stata determinata da un’occasione. Qui non ci sarebbe il ricambio generazionale ed è un segno dei tempi che cambiano”.

