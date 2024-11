Progetto Navonella, il comitato: “Petizioni, Cecati si rilegga regolamento Consiglio comunale”

Riceviamo dal Comitato cittadini contro la speculazione di Navonella

Rileviamo l’intervento del consigliere comunale Cecati, capogruppo di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Territorio, che, per motivare la bocciatura della discussione della petizione contro la speculazione di Navonella, ritiene “fondamentale che le richieste dei cittadini siano formulate secondo il regolamento del Consiglio comunale per poter essere considerate”.

Ebbene si rilegga Cecati il regolamento del Consiglio comunale di Sarzana all’articolo 82 che non formula nessuno schema per la presentazione di petizioni, né, tantomeno, impone che si debba presentare una “domanda formale”.

Crediamo invece che sia abbastanza chiaro per tutti che quando in sintesi si scrive “non barattiamo i servizi, che sono un nostro diritto, con un progetto di privati che creerà molti più problemi di quelli che risolve e, soprattutto, ci priverà di spazio, verde e tranquillità” sia lampante che la richiesta sia quella di bocciare quel progetto.

Lo stesso articolo 82 impone poi all’organismo competente di adottare “motivata decisione da inviarsi ai presentatori della proposta”, ebbene il rigidissimo consigliere Cecati evidentemente non sa che l’organismo competente, di cui fa parte, non ha inviato ai firmatari nessuna decisione costringendoli a ripresentarla con ulteriori centinaia di firme.

Ma non solo: lo stesso articolo 82, al comma 3, dispone che “La commissione consiliare invita, se necessario, i presentatori dell’istanza, od una loro delegazione, a fornire chiarimenti e illustrazioni anche nella riunione nella quale viene effettuato l’esame preliminare della proposta”.

Ecco: se ciò che afferma Cecati, ovvero “riteniamo che il dialogo con la cittadinanza sia fondamentale”, fosse vero, sarebbe bastato ottemperare al comma 3 invitando il Comitato di cittadini a chiarire ulteriormente ciò che intendeva con la presentazione delle 1.028 firme.

