Scooterista in ospedale dopo incidente contro un’ auto al Canaletto

Un uomo di quarant’anni è rimasto ferito mercoledì sera a seguito di un incidente avvenuto in Viale San Bartolomeo. Poche decine di metri prima del cavalcavia di Fossamastra, lo scooterista ha impattato contro un’autovettura venendo sbalzato dal veicolo in maniera violenta e rimanendo a terra. Prontamente soccorso da automobilisti e passanti, è stato affidato alle cure della Pubblica Assistenza della Spezia che lo ha trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. Le sue condizioni non sono sembrate gravi.

