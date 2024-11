Spara a salve dalla finestra per gioco, arriva la polizia e trova la droga: arrestato cinquantenne

Genova. Si è sporto dalla finestra e ha iniziato a sparare a salve per divertirsi con gli amici, ma ha finito per attirare l’attenzione dei vicini, che allarmati hanno chiamato la polizia. E quando le volanti sono arrivate e lo hanno rintracciato gli hanno trovato addosso non solo la scacciacani, ma anche 4 etti di hashish.

Tutto è iniziato la notte scorsa in via Isonzo, a Sturla, a finire in manette un 50enne genovese accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La chiamata è arrivata al 112 in serata, alcuni residenti della zona hanno denunciato di avere sentito colpi di arma da fuoco. Sul posto sono arrivati i poliziotti, cui è stato riferito che un uomo era appena fuggito dal condominio.

