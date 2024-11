Turismo, 39 per cento strutture spezzine ancora prive del Codice identificativo

Dal 1° gennaio 2025, come previsto dal decreto del ministero del Turismo dello scorso 6 giugno, qualsiasi unità immobiliare destinata alla locazione turistica dovrà essere munita del cosiddetto Cin, ovvero il Codice identificativo nazionale, nonché della dotazione minima dispositivi di sicurezza e la presentazione al Comune della segnalazione certificato di inizio attività (Scia). Un adeguamento che in Liguria riguarda le oltre 41.800 strutture registrate, ma che a oggi, dicono i dati del ministero del Turismo, vede il 44% delle stesse (oltre 18mila) non aver ancora richiesto il codice identificativo. Dietro la nostra regione soltanto Friuli-Venezia Giulia (60%) e Marche (45%). Nello Spezzino, risultano ad oggi rilasciati poco meno di 5.400 codici su oltre 8.800 strutture registrate: circa il 39 per cento di queste ne è dunque al momento privo. Situazione percentualmente analoga quella di Genova e provincia, mentre nel Savonese è senza il Cin il 54 per cento delle attività, nell’Imperiese il 43.

Il Cin, una volta ottenuto, dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento concesso in locazione, oltre che essere indicato in ogni annuncio dell’immobile, sia su carta stampata che online.

A questo link sul sito del ministero del Turismo, è possibile trovare una serie di domande e risposte.

Intanto un intervento dello studio Rödl & Partner fa il punto sulle possibili sanzioni. “Lo svolgimento della locazione turistica breve per un immobile privo del Cin viene sanzionato con una sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro – sottolinea l’avv. Gennaro Sposato – mentre la mancata esposizione viene sanzionata con pena pecuniaria da 500 a 5.000 euro, in relazione alla dimensione dell’immobile nonché con la immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato”. E in caso di mancata presentazione allo Sportello unico per le Attività produttive del Comune della Scia, è prevista “una sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, in relazione alle dimensioni dell’immobile” dice ancora il legale.

