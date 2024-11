Turismo, per la Liguria un 2023 da record: oltre il 74% della clientela è straniera

Liguria. Torna a crescere il comparto del turismo in Italia dopo la flessione legata alla pandemia di Covid-19. Nel 2023, secondo l’Istat, nel nostro Paese si sono registrate oltre 447 milioni di presenze negli esercizi ricettivi, superando i numeri del 2019 e toccando un nuovo picco assoluto.

Merito anche del ritorno dei turisti stranieri, in forte aumento: rappresentano oltre le metà del totale di quelli arrivati in Italia nel 2023, il 52,4%. E a trainare il settore, a livello nazionale e a livello ligure, sono le Cinque Terre: insieme con Costiera Sorrentina e Capri, Costiera Amalfitana, Val di Fassa e Val di Fiamme sono le località maggiormente visitate in Italia, sia rispetto al 2022 sia rispetto al 2023.

