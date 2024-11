Arte Genova mette in vendita l’ex scuola di Ruffino, si parte da 340mila euro

Arte – Azienda regionale territoriale per l’edilizia della provincia di Genova mette in vendita dieci unità immobiliari in varie località liguri, quattro delle quali nello Spezzino. Una è l’ex fabbricato scolastico di Via Ugo Botti 13, a Ruffino, nel comune capoluogo; è uno dei lotti con la base d’asta più alta – 340mila euro – tra quelli messi sul tavolo dall’Arte genovese. Il bene è entrato nella disponibilità dell’Azienda alcuni anni fa nell’ambito della permuta che ha consentito al Comune della Spezia di acquisire la vecchia sede del Liceo Pacinotti per ospitare il comando della Polizia locale. L’ex fabbricato scolastico misura circa 4.400 metri quadrati; è costituito da un edificio su due piani, con giardino che circonda l’intera proprietà; adiacente al fabbricato principale è presente un altro fabbricato che si sviluppa su un unico livello. Sempre nel capoluogo levantino, Arte Genova intende provare ad alienare un immobile destinato ad attività commerciale, situato al pianterreno in Via XX settembre; dotato di cucina e servizi igienici, l’immobile parte da 105mila euro; completano poi i lotti spezzini un edificio rurale in Via Rigazzara (base d’asta 35mila euro) e un terreno in località Lavaggiorosso, comune di Levanto (base 12mila euro). A questo link sul sito di Arte, tutti i dettagli sulla procedura e il modulo per presentare l’offerta. Il plico dell’offerta dovrà essere consegnato presso Arte Genova dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle 16:00, e il venerdì, dalle 8:30 alle 12:30, entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 30 dicembre 2024 all’indirizzo di Via Bernardo Castello 3, 16121 Genova.

