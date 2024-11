Cairese, Sassari e Silvestri non sono fuori rosa. Laoretti: “Domani incontro con i giocatori”

Cairo Montenotte. Ha fatto parlare l’esclusione di Sassari e Silvestri dalla lista di convocati per la partita della Cairese contro la Vogherese. Tanto più che il momento della squadra è negativo. Oltre ai tanti infortuni, la vittoria manca dal 28 settembre e con Nappi non è ancora arrivata la vittoria anche per colpa dei soli due gol segnati in cinque partite. Il direttore generale Franz Laoretti fa il punto sulla situazione dei due giocatori protagonisti della promozione dello scorso anno.

“I ragazzi in questione non sono assolutamente fuori rosa – ha dichiarato Laoretti ad IVG.it -. Domani abbiamo un incontro con loro perché l’allenatore ha fatto delle richieste di avere in rosa tutti i giocatori sempre a sua disposizione e questo per loro, per il lavoro che fanno, non può essere. Ma non vuol dire che siano fuori rosa o che vadano via”.

