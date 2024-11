“Il risultato raggiunto, per l’intera provincia spezzina, conferma anche la correttezza della scelta di portare avanti un programma di gestione che si avvia verso la chiusura del ciclo dei rifiuti, questo attraverso il completamento di un sistema che comprende anche l’impianto di biodigestione e garantisce un oggettivo percorso virtuoso”. Si apre così il commento del presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, ai risultati emersi nell’ambito della chiusura dell’Ecoforum Legambiente, tra i quali l’oltre 76 per cento della media provinciale della differenziata. “La condivisione di questo obiettivo, che parte dai cittadini ed arriva ai Comuni, ha confermato un risultato che è un patrimonio di tutti, che migliora la qualità della vita di ognuno di noi e delle future generazioni – prosegue la nota del presidente Peracchini -. Il risultato premia l’impegno portato avanti in questi anni dalla nostra amministrazione. Inoltre questo risultato, per il Comune della Spezia che ha raggiunto un dato oltre l’81%, riconosce la capacità della città di aumentare la percentuale di raccolta differenziata nonostante i due milioni turisti nel territorio durante il periodo estivo, grazie ad un turismo sostenibile, confermando il lavoro svolto per incrementare le presenze e tutelare l’ambiente”.

L’articolo Differenziata, Peracchini: “Risultato conferma correttezza programma che si avvia verso chiusura ciclo, anche attraverso biodigestore” proviene da Città della Spezia.

