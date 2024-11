Ecoforum di Legambiente Liguria: “Migliorare la raccolta differenziata e chiudere il ciclo dei rifiuti”

Liguria. Si è conclusa questa mattina al Genova Blue District la settima edizione dell’Ecoforum di Legambiente Liguria che ogni anno fa il punto sull’economia circolare nella nostra regione coinvolgendo amministratori locali, aziende del territorio e studenti con l’obiettivo di condividere buone pratiche nell’ambito della raccolta, l’avvio al riciclo, il recupero e riutilizzo dei materiali post consumo.

Raccolta differenziata: Quello che emerge dai numeri sull’attuale gestione dei comuni, rispetto alla raccolta differenziata è una situazione ancora in chiaro scuro. In Liguria, la percentuale di raccolta differenziata è al 59,4%, quando vige l’obbligo di legge di raggiungere il 65% già dal 2012. Sono 94 (su 234) i comuni che non raggiungono il 65% di r.d. Alcuni con dati particolarmente bassi: Ventimiglia 28,4% di r.d. Bargagli (GE) e Apricale sotto il 30%.

