Gazzoli: “Su Bertola comanda il diritto, cercheremo di trovare una soluzione di buon senso”

Protagonista del videoforum di Città della Spezia, l’amministratore delegato dello Spezia, Andrea Gazzoli, ha parlato di sostenibilità, affrontando anche il tema del rinnovo di Nicolò Bertola, per cui le discussioni sono ancora in corso. “Faccio ragionamenti di buon senso: gli interpreti sono tutti seri, Nicolò in primis e lo sta dimostrando sul campo, così come il suo agente e Stefano Melissano che ha fatto un lavoro importante in questi mesi con i rinnovi di Cassata e la gestione della squadra”, racconta l’AD dello Spezia. “Si cercherà di trovare una soluzione di buon senso, ma quando si arriva all’aspetto normativo comanda il diritto e il diritto dice che fino alla fine dell’anno lo Spezia può tenere Bertola. Questo è un caposaldo che non può essere cambiato. Poi se si trovano soluzioni per accontentare in anticipo tutte le parti, che possano esserci benefici per una società con un calciatore in scadenza e anche per lo stesso calciatore che può scegliere una soluzione gradita in anticipo e il club in anticipo può ottenere il calciatore per giugno, la percorreremo. Non ci costringerebbe a fare particolari sacrifici sulla cifra tecnica della squadra, che è quanto abbiamo detto fin dall’estate in tempo di mercato. Abbiamo detto che la squadra sarebbe stata competitiva a prescindere da quello che sarebbe successo e così è stato”, rassicura il dirigente.

