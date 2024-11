Gru crollata su Rsa, la Procura apre un’inchiesta: “La torre metallica si è spezzata in due”

Genova. Nelle prossime ore, non appena riceverà i primi atti di indagine, la Procura di Genova aprirà un fascicolo per crollo colposo per la gru di 24 metri che ieri sera è finita sul tetto dell’Rsa La Camaldolina di via Chiodo nel quartiere di Castelletto.

Le indagini sono state delegate agli ispettori dello Psal della Asl3 coordinati dall’ingegnere Gabriele Mercurio e sarà affidata dal procuratore Francesco Pinto a uno dei pm del gruppo Lavoro e Salute del nono piano di palazzo di Giustizia, probabilmente al sostituto procuratore Giuseppe Longo, che era anche il magistrato di turno al momento dei fatti.

