La ruota panoramica lascia Genova per Lione: “Costi troppo alti, ma speriamo non sia un addio”

Genova. Natale senza ruota panoramica per i genovesi, che ormai da qualche giorno, aggirandosi nella zona del Porto Antico, hanno avuto modo di notare l’assenza di un’attrazione che negli ultimi due anni, a fine novembre, veniva montata per poi entrare in funzione in tempo per le feste.

Quest’anno la gigantesca attrazione itinerante, la più alta d’Italia e tra le più grandi d’Europa, trascorrerà il periodo natalizio a Lione, in Francia, nella centralissima place Bellecour. Una scelta obbligata, come spiegano dalla direzione di Altravista Wheel di Melara, alla luce dei costi sempre più alti da sostenere per installarla in calata Gadda, in fondo ai Magazzini del Cotone.

