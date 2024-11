Lavagna: approvata destinazione residenziale per ex pensione Villa Rita

Questa sera nella seduta del Consiglio comunale di Lavagna è stata discussa la pratica relativa al cambio di destinazione d’uso conseguente alla richiesta di svincolo della pensione “Villa Rita, struttura ricettiva alberghiera sita in via dei Devoto civico 74. “E’ una pratica che è stata oggetto di una commissione urbanistica che ha esaminato la competenza del consiglio a riguardo, è stata fatta inoltre un’interpellenza a Regione Liguria che ha inviato un parere di conferma della correttezza dell’interpretazione da parte dell’amministrazione Oggi il Consiglio è chiamato a dare l’assenso sulla destinazione d’uso di natura residenziale che sarà impressa quando sarà concesso lo svincolo sul bene”, ha illustrato l’assessore Rita Muradore. “I lavori in commissione non sono ancora terminati”, ha dichiarato il consigliere Claudio Lapetina del gruppo “Lavagna Insieme, al quale ha così il consigliere Stefano Piazze, capogruppo di “Mangiante per Lavagna”: “In effetti è mancato un ulteriore passaggio in consiglio, il fatto è dovuto a inesperienza. Quando si ripeterà un caso del genere provvederemo a chiudere i lavori in commissione”.

In relazione al voto sul cambio della destinazione d’uso dell’immobile, il consiglio si è espresso a favore a maggioranza, con l’astensione del gruppo “Lavagna Insieme”.

