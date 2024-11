Lavagna: furto in due ristoranti, arrestato un trentenne

Dal Comando Provinciale dei Carabinieri Genova

Carabinieri di Lavagna, a conclusione di attività investigativa, hanno eseguito una misura cautelare

in carcere per furto aggravato continuato nei confronti di un 30enne bielorusso, fatta salva la

presunzione di innocenza. L’indagine ha avuto inizio a metà del mese scorso a seguito della

denuncia di due ristoratori di Lavagna che, all’apertura mattutina dei rispettivi esercizi commerciali,

constatavano la forzatura delle finestre e il furto di merce varia, tra cui alimentari, per un valore di

circa 6000€. I militari, anche attraverso l’analisi delle immagini riprese dei sistemi di videosorveglianza

comunali e del Comune di Chiavari, riuscivano ad identificare l’uomo, con pregiudizi di polizia ed in Italia

senza fissa dimora.

