“Lavagna Insieme”: protesta in consiglio, ed abbandono dell’aula

Dal Gruppo Lavagna Insieme

Il Gruppo Lavagna Insieme esprime soddisfazione per l’approvazione all’unanimità della mozione che abbiamo presentato per chiedere che si faccia chiarezza su quanto accaduto circa a possibili contaminazioni dell’acqua pubblica il giorno 17 ottobre e nei giorni successivi. Ci auguriamo che ciò porti a fare piena luce su quanto accaduto e soprattutto ad apportare le eventuali azioni correttive per evitare il ripetersi di simili situazioni di pericolo. Nel corso del consiglio abbiamo chiesto il rinvio all’esame della commissione della pratica sul regolamento dei dehors che a nostro avviso merita un confronto con l’opposizione che rappresenta la metà degli elettori e con le associazioni di categoria. Tale richiesta non è stata accolta e pertanto siamo usciti dall’aula per protesta non partecipando al voto. Abbiamo poi espresso le nostre forti preoccupazioni circa l’aumento dei costi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati che porterà ad un’ ulteriore aumento della TARI sia per cittadini che per imprese. Riteniamo che l’atteggiamento dell’Amministrazione in merito al problema sia eccessivamente passivo e abbiamo nuovamente sollecitato azioni concrete per evitare ulteriori aumenti. Infine abbiamo ribadito la nostra contrarietà all’’estensione ai mesi invernali del parcheggio a pagamento al Parco del Cotonificio, all’installazione delle sbarre e all’abbattimento degli alberi. Oltre alle pratiche discusse in consiglio abbiamo presentato interrogazioni a risposta scritta sulle cause e le azioni correttive circa gli eventi allluvionali del 17 ottobre e sui blackout che stanno interessando nelle ultime settimane alcune zone della città.

» leggi tutto su www.levantenews.it