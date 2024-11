Lo studio dell’agenzia ministeriale Agenas sulle performance sanitarie: Asl 5 è la peggiore del Nord Italia e di buona parte del Centro

Una macchia rossa in un mare di verde e giallo. Non si parla di fiori o di colori a caso, ma della classificazione negativa data alla Asl spezzina dai dati elaborati dall’agenzia ministeriale Agenas, un livello “basso” che non si registra in nessuna azienda sanitaria del Nord Italia – e quindi nemmeno nel resto della Liguria – e che riguarda quasi esclusivamente il Meridione e qualche realtà del Centro Sud. Una fotografia chiara di quale sia la situazione della sanità nell’estremo Levante ligure, con la Asl 5 che nelle diverse aree di analisi dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali non si piazza mai tra le migliori, mentre spesso galleggia nella seconda parte della classifica, per una media che la porta a finire tra le 3o peggiori a livello nazionale e a essere l’unica del club delle aziende sanitarie colorate di rosso in mezzo a centinaia e centinaia di chilometri di territorio classificato con livelli “alti” o “medi”.

Va ancora peggio se si considera la popolazione di riferimento delle varie realtà sanitarie: tra le 27 che si occupano della salute di un bacino di persone inferiore a 250mila abitanti, la Asl 5 è una delle sole 3 che garantiscono un livello “basso”, mentre sono 17 quelle colorate di giallo e 7 quelle che hanno guadagnato il verde.

