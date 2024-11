Natale 2024, il “panettone fatto per bene” di Emergency contro la guerra

Genova. Da giovedì 5 a domenica 8 dicembre 2024, Emergency sarà presente con i suoi volontari nelle seguenti piazze di Genova e provincia con il “Panettone fatto per Bene” per dire “R1PUD1A” la guerra anche a Natale.

Con l’acquisto del “Panettone fatto per bene” ognuno potrà ribadire con forza il proprio “NO alla guerra”, in un momento in cui la guerra sembra inevitabile, e aderire all’appello della campagna “R1PUD1A” di EMERGENCY che riafferma l’importanza e l’adesione all’articolo 11 della Costituzione italiana: “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

