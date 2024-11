Prima riunione per la giunta Bucci, il presidente: “Cercheremo di accorciare i tempi, non tutto deve passare per legge”

Liguria. Prima riunione di giunta oggi pomeriggio in piazza De Ferrari, sede della Regione Liguria, sotto la direzione del nuovo presidente Marco Bucci. Per ora nessuna delibera approvata, visto che l’esecutivo diventerà pienamente operativo con la presentazione in Consiglio la prossima settimana. Ma il governatore, dopo due ore e mezza di riunione con direttori e dirigenti per “pianificare il lavoro e avviare il nuovo ciclo amministrativo”, ha già le idee chiare su come lasciare il segno nell’ente.

“Cercheremo di accorciare i tempi il più possibile perché puntiamo all’operatività, penso che su questo siano d’accordo tutti – spiega all’uscita del palazzo -. Molte cose vanno per legge e secondo me non è necessario, bastano determinazioni dirigenziali o delibere di giunta. Con le leggi si creano situazioni che possono essere cambiate solo con altre leggi. L’iter normale è in media di due mesi, ci sono cose che devono essere fatte in fretta“.

