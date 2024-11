Rapallo: San Michele, dal Consiglio esce un quadro disastroso

Gerolamo Giudice, consigliere di maggioranza, ha dipinto una San Michele forse peggiore di quella dei consiglieri di minoranza che avevano chiesto un consiglio comunale straordinario sulla frazione ed hanno presentato 11 ordini del giorno di cui, secondo il parere espresso e motivato dalla dirigente Anna Maria Drovandi, ne sono stati ammessi alla discussione solo tre, di cui uno solo accettato dalla maggioranza.

Il consigliere Fabio Proietto ha ricordato che la situazione critica di San Michele sia dovuta alla mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018 (con danni alla passeggiata Trelo-Prelo mai presi in considerazione dalla Regione di Toti, neppure per quanto riguarda il finanziamento del progetto). Sembra incomprensibile quindi che l’argomento possa avere provocato una contrapposizione tra maggioranza e minoranza. Mentore Campodonico, presidente del Consiglio ha annunciato una eventuale conferenza dei capogruppo per affrontarte e discutere serenamente l’argomento.

