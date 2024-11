‘Santa’: crollo gru in via Costa nel 2023; chiesto rinvio a giudizio di sei persone

Il 6 aprile 2023 in via Costa a Santa Margherita ligure crollò una gru; un caso simile a quanto accaduto ieri in via Chiodo a Castelletto; anche allora non si registrarono né morti, né feriti. La Procura aveva aperto un fascicolo per crollo colposo e aveva indagato dodici persone tra costruttori, titolari dell’impresa della gru, gruisti, titolari delle imprese coinvolte e direttore dei lavori. Per quell’episodio, proprio in questi giorni, il pubblico ministero Daniela Pischetola ha chiesto il rinvio a giudizio di sei persone.

