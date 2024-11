Sciopero del 29: Asl-3 garantisce i servizi urgenti ed essenziali

Dall’ufficio stampa dell’Asl-3

Ai sensi della legge n° 146/90 e successive modificazioni, si comunica che le organizzazioni sindacali CGIL e UIL, con adesione di FLC CGIL – FP CGIL – UIL FPL – UIL PA, UIL SCUOLA RUA, CUB – SGB, con adesione ADL Varese e CUB P.I., ADL COBAS – CLAP – COBAS CONFEDERAZIONE – SIAL-COBAS, con adesione CLASP e COBAS Comitati di Base della Scuola, hanno proclamato gli scioperi nazionali generali di tutti i settori e comparti pubblici e privati per l’intera giornata del 29 novembre 2024. L’Azienda assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi ai cittadini. In particolare, verranno garantiti i servizi di emergenza e di pronto soccorso. Potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.

