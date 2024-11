Sciopero generale del 29 novembre, anche nel savonese si fermano bus, scuole e sanità

Liguria. I sindacati Cgil e Uil hanno proclamato otto ore di sciopero generale per questo venerdì 29 novembre in tutta Italia, e quindi anche nel savonese e in Liguria, con manifestazioni territoriali, per protestare contro la manovra economica. Inoltre nella medesima giornata scioperano anche i sindacati di base Adl Cobas, Cub, Usi Cit, Sial Cobas, Sgb, Si Cobas che hanno annunciato altre manifestazioni, cortei e presidi.

Lo sciopero indetto da Cgil e Uil prevede lo stop per tutti i settori pubblici e privati, tranne i trasporti ferroviari. Quindi sono inclusi, oltre a trasporto pubblico locale (autobus, metropolitana, impianti verticali), anche i trasporti aerei, i traghetti, il personale del ministero della Giustizia, la sanità e le scuole.

